Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил о важности открытия в Азербайджане нунциатуры Святого престола - посольства Ватикана.

Как передает Report, об этом он сказал на встрече с префектом Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

Пашазаде также обратил внимание на то, что в Азербайджане для всех религий созданы равные и полноценные условия.