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    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 20:59
    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане

    Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил о важности открытия в Азербайджане нунциатуры Святого престола - посольства Ватикана.

    Как передает Report, об этом он сказал на встрече с префектом Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

    Пашазаде также обратил внимание на то, что в Азербайджане для всех религий созданы равные и полноценные условия.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК)
    Bakıda Vatikan səfirliyinin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb
    Caucasus Muslim Board chief calls for Vatican embassy in Azerbaijan
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