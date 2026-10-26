Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 20:59
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Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил о важности открытия в Азербайджане нунциатуры Святого престола - посольства Ватикана.
Как передает Report, об этом он сказал на встрече с префектом Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.
Пашазаде также обратил внимание на то, что в Азербайджане для всех религий созданы равные и полноценные условия.
Bakıda Vatikan səfirliyinin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb
Caucasus Muslim Board chief calls for Vatican embassy in Azerbaijan
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