Bakıda Vatikan səfirliyinin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb
Din
- 26 oktyabr, 2026
- 20:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda Müqəddəs Taxt-Tacın nunsiaturasının (Vatikan səfirliyinin) yaradılmasının vacibliyini qeyd edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Müqəddəs Taxt-Tac adından Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyanın prefekti Kardinal Corc Ceykob Kuvakadla görüşdə bildirib.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Müqəddəs Taxt-Tacın Azərbaycanda da nunsiaturasının (Vatikan səfirliyinin) yaradılmasının vacibliyini qeyd edib. O, Azərbaycanda bütün dinlər üçün bərabər və tamhüquqlu şərait yaradıldığını diqqətə çatdırıb.
Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
Caucasus Muslim Board chief calls for Vatican embassy in Azerbaijan
Son xəbərlər
21:57
Murad Məmmədov zədədən sonra "Pafos"un heyətində növbəti oyununa çıxıbFutbol
21:53
Foto
Tehran sammiti: Regionda sülh və təhlükəsizlik üzrə danışıqlar davam edəcək - Yenilənib-2Region
21:52
Foto
Leyla Əliyeva Şamaxıda sosial tikiş müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olubDaxili siyasət
21:49
Şamaxının Göylər kəndində körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilibDaxili siyasət
21:46
Foto
Asa Regner VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
21:42
Zelenski səfərbərlik və hərbi vəziyyətin müddətini uzadıbDigər ölkələr
21:41
Moldova və Ukrayna hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıbDigər ölkələr
21:37
Aİ Avropa Sülh Fondu vasitəsilə 4,9 milyard avro ayırıbDigər ölkələr
21:22
Foto
Rövşən Nəcəf və Canni İnfantino U-15 dünya çempionatının oyunlarını izləyiblərFutbol