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    Bakıda Vatikan səfirliyinin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb

    Din
    • 26 oktyabr, 2026
    • 20:38
    Bakıda Vatikan səfirliyinin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb

    Azərbaycanda Müqəddəs Taxt-Tacın nunsiaturasının (Vatikan səfirliyinin) yaradılmasının vacibliyini qeyd edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Müqəddəs Taxt-Tac adından Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyanın prefekti Kardinal Corc Ceykob Kuvakadla görüşdə bildirib.

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Müqəddəs Taxt-Tacın Azərbaycanda da nunsiaturasının (Vatikan səfirliyinin) yaradılmasının vacibliyini qeyd edib. O, Azərbaycanda bütün dinlər üçün bərabər və tamhüquqlu şərait yaradıldığını diqqətə çatdırıb.

    Allahşükür Paşazadə Corc Ceykob Kuvakad Azərbaycan-Vatikan əlaqələri
    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
    Caucasus Muslim Board chief calls for Vatican embassy in Azerbaijan
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