Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 20:56
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года.

    Как передает Report, документы опубликованы на сайте президента Украины.

    Это уже 21-е продление обоих режимов с начала российско-украинской войны.

    В период военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете по месту жительства или пребывания и своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре.

    Они также обязаны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, а также являться в территориальные центры комплектования или учебные центры в установленные сроки.

    Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.

    Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в предусмотренных законом случаях - если они являются офицерами запаса или ранее проходили срочную военную службу. В остальных случаях поступить на службу они могут добровольно.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Военное положение
    Zelenski səfərbərlik və hərbi vəziyyətin müddətini uzadıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:57
    Фото
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Внутренняя политика
    21:54
    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли
    Внутренняя политика
    21:43
    Фото
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Футбол
    21:35
    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер
    Другие страны
    21:21
    ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира
    Другие страны
    21:16
    В Ватикане заявили, что устранят проблему с армянскими фейками в Vatican News
    Медиа
    20:59
    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
    Внешняя политика
    20:56
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г
    Другие страны
    20:44
    Магсад Гусейнов: Геополитическая напряженность мешает многостороннему разоружению
    Внешняя политика
    Лента новостей