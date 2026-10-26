Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г
- 26 октября, 2026
- 20:56
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года.
Как передает Report, документы опубликованы на сайте президента Украины.
Это уже 21-е продление обоих режимов с начала российско-украинской войны.
В период военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете по месту жительства или пребывания и своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре.
Они также обязаны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, а также являться в территориальные центры комплектования или учебные центры в установленные сроки.
Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.
Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в предусмотренных законом случаях - если они являются офицерами запаса или ранее проходили срочную военную службу. В остальных случаях поступить на службу они могут добровольно.