Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года.

Как передает Report, документы опубликованы на сайте президента Украины.

Это уже 21-е продление обоих режимов с начала российско-украинской войны.

В период военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете по месту жительства или пребывания и своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре.

Они также обязаны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, а также являться в территориальные центры комплектования или учебные центры в установленные сроки.

Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.

Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в предусмотренных законом случаях - если они являются офицерами запаса или ранее проходили срочную военную службу. В остальных случаях поступить на службу они могут добровольно.