Livan Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin hücumları nəticəsində 2 679 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 03 may, 2026
- 22:03
Aprelin 17-də atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi hava zərbələri nəticəsində son 24 saat ərzində ən azı 20 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, daha 46 livanlı yaralanıb.
Qeyd olunub ki, 2 martda hərbi eskalasiyanın başlamasından bəri həlak olan mülki şəxslərin ümumi sayı 2 679 nəfərə, yaralıların isə 8229 nəfərə çatıb.
Səhiyyə Nazirliyi vurğulayıb ki, İsrail yaşayış məntəqələrinə hücum etməyə davam etdikcə, itki və yaralıların sayı arta bilər.
