Минздрав Ливана: В результате ударов Израиля погибли 2 679 человек

Несмотря на объявленное 17 апреля перемирие, в результате авиаударов Израиля по югу Ливана за последние сутки погибли как минимум 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, еще 46 жителей Ливана получили ранения.

Отмечается, что с начала военной эскалации 2 марта общее число погибших среди гражданского населения достигло 2 679 человек, раненых - 8 229.

В Минздраве подчеркнули, что число погибших и пострадавших может увеличиться, поскольку Израиль продолжает наносить удары по населенным пунктам.