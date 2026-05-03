Минздрав Ливана: В результате ударов Израиля погибли 2 679 человек
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 22:05
Несмотря на объявленное 17 апреля перемирие, в результате авиаударов Израиля по югу Ливана за последние сутки погибли как минимум 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
По данным ведомства, еще 46 жителей Ливана получили ранения.
Отмечается, что с начала военной эскалации 2 марта общее число погибших среди гражданского населения достигло 2 679 человек, раненых - 8 229.
В Минздраве подчеркнули, что число погибших и пострадавших может увеличиться, поскольку Израиль продолжает наносить удары по населенным пунктам.
Последние новости
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10
ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значениеВ регионе
12:01
Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 годуВнешняя политика
11:58
Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и АзербайджаномВнешняя политика
11:56
Фото