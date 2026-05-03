    Fars: Новый план Ирана по достижению соглашения с США включает четкую дорожную карту

    Иранское предложение об окончательном прекращении боевых действий, переданное США через Пакистан, состоит из 14 пунктов и, помимо требований Тегерана, содержит в себе "четкую дорожную карту" для достижения соглашения.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское информагентство Fars.

    По его данным, исламская республика подготовила упомянутый документ в ответ на полученную ранее инициативу США, состоявшую из девяти пунктов.

    Иные подробности пока не приводятся.

    Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране заявил, что Иран через Пакистан передал США новый план по урегулированию конфликта.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    "Fars": İranın ABŞ-yə ötürdüyü yeni razılaşma mətni "aydın yol xəritəsi"ni ehtiva edir

