Fars: Новый план Ирана по достижению соглашения с США включает "четкую дорожную карту"

Иранское предложение об окончательном прекращении боевых действий, переданное США через Пакистан, состоит из 14 пунктов и, помимо требований Тегерана, содержит в себе "четкую дорожную карту" для достижения соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает иранское информагентство Fars.

По его данным, исламская республика подготовила упомянутый документ в ответ на полученную ранее инициативу США, состоявшую из девяти пунктов.

Иные подробности пока не приводятся.

Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране заявил, что Иран через Пакистан передал США новый план по урегулированию конфликта.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.