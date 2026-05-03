    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    03 мая, 2026
    00:50
    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации в Telegram-канале главы иранского МИД.

    "В ходе телефонного разговора А. Арагчи проинформировал японского коллегу о последних событиях, связанных с дипломатическим процессом, а также текущими усилиями и инициативами по прекращению войны, развязанной США и Израилем против Ирана", - отмечается в сообщении.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

