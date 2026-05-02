    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    • 02 мая, 2026
    • 23:25
    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовала международную конференцию на тему "Устойчивый мир и право беженцев на возвращение: роль международного права".

    Как сообщили Report в ОЗА, в мероприятии приняли участие политики, юристы, учёные и международные эксперты из разных стран.

    Член Милли Меджлиса, председатель Женского совета ОЗА Мелахет Ибрагимгызы, выступившая в качестве модератора, профессор Бакинского государственного университета, председатель Правовой комиссии ОЗА Захид Джафаров и депутат Ризван Набиев обратили внимание на то, что права беженцев на возвращение является актуальным вопросом международной повестки.

    В рамках конференции были организованы три панельные сессии на темы "Устойчивый мир и право беженцев на возвращение: роль международного права", "Коллективное возвращение и нормативный пробел в международном праве" и "Гендерная справедливость и устойчивый мир: право женщин на возвращение".

    На мероприятии широко обсуждались вопросы обеспечения устойчивого мира, защиты права беженцев на возвращение в рамках норм международного права, существующие вызовы и нормативные пробелы в этой области, а также гендерные аспекты.

    Мелахет Ибрагимгызы Община Западного Азербайджана
    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

