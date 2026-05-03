Турция обвинила Грецию в невыполнении своих обязательств в международных водах.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции сообщил телеканал Haber Global.

По его данным, вмешательство Израиля в деятельность флотилии "Сумуд" в международных водах в 80 морских милях к западу от острова Крит (исключительная экономическая зона - ред.), где Греция должна была осуществлять поисково-спасательные операции, свидетельствует о невыполнении Афинами своих обязательств.

"После упомянутого вмешательства направление судна с задержанным израильскими силами экипажем в один из портов Греции и отсутствие препятствий со стороны греческих официальных лиц в этом процессе усилили критику в адрес позиции афинского руководства. Сообщается, что это решение вызвало споры с точки зрения морских юрисдикционных зон и суверенных прав Афин. Пассивная позиция Греции в контексте инцидента, произошедшего в зоне ее ответственности по поисково-спасательным операциям, свидетельствует о том, что она игнорирует свои международные обязательства", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля в ночь на 30 апреля перехватили недалеко от греческого острова Крит 15 из 58 судов флотилии "Сумуд".