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    Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан Японии

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:42
    Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан Японии

    Азербайджан может продлить действие безвизового режима для граждан Японии, которое истекает в июле 2027 года, а также предлагает сделать его взаимным.

    Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

    "Мы ввели возможность безвизового въезда сроком на один год и рассчитываем на продление этого режима. Однако считаем, что он должен быть взаимным, поскольку многие граждане Азербайджана также хотели бы посетить Японию", - сказал Гаджиев.

    По его мнению, соответствующие ведомства и министерства иностранных дел двух стран могут совместно проработать вопрос о введении полноценного взаимного безвизового режима.

    "Это упростит туристические поездки и будет способствовать расширению культурных программ", - добавил помощник президента.

    Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан расширяет связи со странами Африканского континента. В том числе речь идет о возможности введения безвизового режима.

    "Мы с нетерпением ждем этих инициатив. Безусловно, это зависит от шагов обеих сторон", - сказал помощник президента.

    Напомним, Азербайджан с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года отменил для граждан Японии и Республики Корея требование визы для въезда в Азербайджан с туристическими целями.

    Хикмет Гаджиев Безвизовый режим Япония
    Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün vizasız rejimi uzada bilər
    Azerbaijan may extend visa-free regime for Japanese citizens
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