Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан Японии

Азербайджан может продлить действие безвизового режима для граждан Японии, которое истекает в июле 2027 года, а также предлагает сделать его взаимным.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

"Мы ввели возможность безвизового въезда сроком на один год и рассчитываем на продление этого режима. Однако считаем, что он должен быть взаимным, поскольку многие граждане Азербайджана также хотели бы посетить Японию", - сказал Гаджиев.

По его мнению, соответствующие ведомства и министерства иностранных дел двух стран могут совместно проработать вопрос о введении полноценного взаимного безвизового режима.

"Это упростит туристические поездки и будет способствовать расширению культурных программ", - добавил помощник президента.

Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан расширяет связи со странами Африканского континента. В том числе речь идет о возможности введения безвизового режима.

"Мы с нетерпением ждем этих инициатив. Безусловно, это зависит от шагов обеих сторон", - сказал помощник президента.

Напомним, Азербайджан с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года отменил для граждан Японии и Республики Корея требование визы для въезда в Азербайджан с туристическими целями.