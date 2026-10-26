Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün vizasız rejimi uzada bilər
- 26 oktyabr, 2026
- 15:48
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Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün 2027-ci ilin iyulunda başa çatacaq vizasız rejimin müddətini uzada bilər, eləcə də ölkə onun qarşılıqlı olmasını təklif edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Bakı Mədəniyyət və Media Dialoqu Platforması" çərçivəsində keçirilən "Sülhün dili və dezinformasiyaya qarşı mübarizə" mövzusunda xüsusi sessiyada deyib.
"Biz bir il müddətinə vizasız giriş imkanı tətbiq etmişik və bu rejimin uzadılmasını gözləyirik. Lakin hesab edirik ki, bu, qarşılıqlı olmalıdır, çünki bir çox Azərbaycan vətəndaşı da Yaponiyaya səfər etmək istərdi", - H.Hacıyev deyib.
Onun fikrincə, iki ölkənin müvafiq qurumları və Xarici İşlər nazirlikləri tam qarşılıqlı vizasız rejimin tətbiqi məsələsi üzərində birgə işləyə bilərlər: "Bu, turizm səfərlərini asanlaşdıracaq və mədəni proqramların genişləndirilməsinə töhfə verəcək".
H.Hacıyev həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan Afrika qitəsi ölkələri ilə əlaqələri genişləndirir. Söhbət vizasız rejimin tətbiqi imkanından gedir: "Biz bu təşəbbüsləri səbirsizliklə gözləyirik. Sözsüz ki, bu, hər iki tərəfin atacağı addımlardan asılıdır".
Xatırladaq ki, Azərbaycan 1 iyul 2026-cı ildən 1 iyul 2027-ci ilədək Yaponiya və Koreya Respublikası vətəndaşları üçün turizm məqsədilə giriş üzrə viza tələbini ləğv edib.