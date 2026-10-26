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    В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - Репортаж

    Наука и образование
    • 26 октября, 2026
    • 15:41
    В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - Репортаж

    Международная бизнес-школа MiniBoss предлагает специальную образовательную программу для детей 6-17 лет, направленную на развитие навыков бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и лидерства. Здесь ученики наряду с теоретическими знаниями учатся создавать собственные бизнес-идеи, готовить проекты и представлять их.

    Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже Baku TV о бизнес-школе MiniBoss.

    В сюжете отмечается, что сегодня к внешкольному образованию - наряду с музыкальной школой и спортом - уже можно добавить и бизнес-школу.

    Одной из главных особенностей школы является то, что она дает детям возможность свободно развивать свои идеи. Ученики работают над разными идеями, превращают их в бизнес-проекты и на каждом этапе пользуются поддержкой преподавателей.

    Учебный процесс сопровождается и практическим опытом. Перед чемпионатом дети представляют свои проекты и получают определенную финансовую поддержку. Затем на эти средства они создают реальный продукт и борются за три призовых места на чемпионате.

    Такой подход позволяет детям изучить бизнес-процесс изнутри, работать в команде и реализовывать свои идеи, а также развивает навыки общения, самовыражения и самостоятельного принятия решений.

    Отмечается, что ученики MiniBoss регулярно участвуют в международных соревнованиях со сверстниками из разных стран и завоевывают награды. Следующий чемпионат мира планируется провести в этом году в столице Португалии Лиссабоне.

    Бизнес-школа Miniboss Baku TV Образование в Азербайджане
    Видео
    "MiniBoss" proqramında şagirdlər layihələr hazırlamağı və onları təqdim etməyi öyrənirlər - Reportaj
    Видео
    Children learn to prepare, present their own projects at MiniBoss - Reportage
    44 filmi
    44 filmi

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