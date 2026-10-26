В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - Репортаж

Международная бизнес-школа MiniBoss предлагает специальную образовательную программу для детей 6-17 лет, направленную на развитие навыков бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и лидерства. Здесь ученики наряду с теоретическими знаниями учатся создавать собственные бизнес-идеи, готовить проекты и представлять их.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже Baku TV о бизнес-школе MiniBoss.

В сюжете отмечается, что сегодня к внешкольному образованию - наряду с музыкальной школой и спортом - уже можно добавить и бизнес-школу.

Одной из главных особенностей школы является то, что она дает детям возможность свободно развивать свои идеи. Ученики работают над разными идеями, превращают их в бизнес-проекты и на каждом этапе пользуются поддержкой преподавателей.

Учебный процесс сопровождается и практическим опытом. Перед чемпионатом дети представляют свои проекты и получают определенную финансовую поддержку. Затем на эти средства они создают реальный продукт и борются за три призовых места на чемпионате.

Такой подход позволяет детям изучить бизнес-процесс изнутри, работать в команде и реализовывать свои идеи, а также развивает навыки общения, самовыражения и самостоятельного принятия решений.

Отмечается, что ученики MiniBoss регулярно участвуют в международных соревнованиях со сверстниками из разных стран и завоевывают награды. Следующий чемпионат мира планируется провести в этом году в столице Португалии Лиссабоне.