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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%

    Бизнес
    • 26 октября, 2026
    • 15:44
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%

    Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал 143,1 тыс. тонн томатов на $172,3 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 0,6%, а стоимость выросла на 9,7% или $15,1 млн.

    Доходы от экспорта томатов составили 0,7% общего объема экспортных поступлений страны.

    За девять месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $37,211 млрд, увеличившись на 5,2% за год. Экспорт составил $23,865 млрд, импорт - $13,346 млрд. Экспорт вырос на 28,3%, импорт сократился на 20,4%.

    Положительное сальдо внешней торговли составило $10,519 млрд - в 5,7 раза больше, чем годом ранее.

    Ненефтяной экспорт Сельское хозяйство Азербайджана Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 10 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts tomato export revenue by nearly 10%
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