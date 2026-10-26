Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%

Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал 143,1 тыс. тонн томатов на $172,3 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 0,6%, а стоимость выросла на 9,7% или $15,1 млн.

Доходы от экспорта томатов составили 0,7% общего объема экспортных поступлений страны.

За девять месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $37,211 млрд, увеличившись на 5,2% за год. Экспорт составил $23,865 млрд, импорт - $13,346 млрд. Экспорт вырос на 28,3%, импорт сократился на 20,4%.

Положительное сальдо внешней торговли составило $10,519 млрд - в 5,7 раза больше, чем годом ранее.