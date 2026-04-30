Саар о перехвате судов флотилии "Сумуд": Не допустим прорыва морской блокады Газы - ОБНОВЛЕНО-2

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что израильские военные пресекли попытки прорыва морской блокады сектора Газа и захода судов, связанных с "флотилией провокации".

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х, комментируя перехват 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд", следовавшей к побережью сектора Газа с заявленной целью "прорвать блокаду".

"На данный момент Израиль - через ЦАХАЛ - успешно пресек попытки прорыва законной морской блокады Газы и прибытия судов "флотилии провокации", включая события прошлой ночи. Все участники "флотилии провокации", снятые с судов, эвакуированы, пострадавших нет", - написал он.

Саар сообщил, что в соответствии с договоренностью с правительством Греции граждане, переведенные с судов флотилии на израильские суда, в ближайшие часы будут доставлены на греческое побережье. Он выразил благодарность греческой стороне за готовность принять участников инцидента.

Министр подчеркнул, что Израиль не допустит прорыва законной морской блокады Газы.

09:34

Военно-морские силы Израиля за ночь перехватили 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на организаторов флотилии.

"15 наших судов были захвачены, а местонахождение находящихся на борту людей остается неизвестным", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники флотилии утверждают, что связь с несколькими судами была заглушена, из-за чего экипажи потеряли возможность координировать действия и подавать сигналы бедствия.

Отмечается, что операция по перехвату судов проводилась недалеко от греческого острова Крит.

Израильские ВМС призвали оставшихся участников миссии развернуться. В качестве альтернативы им предложили доставить гуманитарную помощь в порт Ашдод, где груз пройдет проверку перед отправкой в Газу. ВМС предупредили, что в случае продолжения маршрута остальные суда также будут остановлены.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ввел санкции против организаторов сбора средств пропалестинской флотилии, которая, как ожидается, попытается в эти выходные прорвать блокаду побережья сектора Газа.

05:40

Военно-морские силы Израиля приступили к перехвату флотилии "Сумуд", которая направляется к побережью Сектора Газа с заявленной целью "прорвать блокаду".

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает газета The Times of Israel.

Согласно данным слежения, флотилия "Сумуд", в состав которой входят 58 судов с гуманитарной помощью, находится вблизи греческого острова Крит, указывает издание.

"В предыдущих попытках ВМС перехватывали суда флотилии гораздо ближе к берегам Газы", - подчеркивается в материале. Ранее The Times of Israel сообщала о намерении израильских сил перехватить флотилию еще до подхода к побережью Газы.

Власти Израиля называют подобные флотилии медийными акциями, отмечая, что организаторы отказывались передавать гуманитарную помощь через официальные международные или израильские каналы доставки в сектор.