Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 01:08
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

    Как сообщает Report, видеоматериал, подготовленный пресс-службой главы государства с мероприятия, размещен в аккаунтах президента в социальных сетях:

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку

    Ильхам Алиев Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President's accounts feature video of FIFA U-15 event in Baku
    MiniBoss
    44 filmi

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