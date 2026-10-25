В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку
Футбол
- 25 октября, 2026
- 01:08
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).
Как сообщает Report, видеоматериал, подготовленный пресс-службой главы государства с мероприятия, размещен в аккаунтах президента в социальных сетях:
В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку
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