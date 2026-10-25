Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Futbol
- 25 oktyabr, 2026
- 01:06
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən futbol üzrə U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimində iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Prezidentin Mətbuat Xidmətinin tədbirdən hazırladığı videogörüntülər dövlət başçısının sosial media hesablarında təqdim edilib:
Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку
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