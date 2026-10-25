İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2026
    • 01:06
    Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən futbol üzrə U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasimində iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Prezidentin Mətbuat Xidmətinin tədbirdən hazırladığı videogörüntülər dövlət başçısının sosial media hesablarında təqdim edilib:

    Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен видеоролик с открытия FIFA U-15 в Баку
    Video
    President's accounts feature video of FIFA U-15 event in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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