Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией

Азербайджан и Алжир обсудили возможности партнерства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и алжирской Sonatrach в сфере торговли нефтью и нефтехимической продукцией.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись на встрече министра в Москве с государственным министром Алжира, министром углеводородов Мохамедом Аркабом.

По информации Минэнерго, стороны также обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, предстоящие заседания Совместной рабочей группы и Совместной комиссии.