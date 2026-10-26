Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 15:45
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Азербайджан и Алжир обсудили возможности партнерства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и алжирской Sonatrach в сфере торговли нефтью и нефтехимической продукцией.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".
Обсуждения состоялись на встрече министра в Москве с государственным министром Алжира, министром углеводородов Мохамедом Аркабом.
По информации Минэнерго, стороны также обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, предстоящие заседания Совместной рабочей группы и Совместной комиссии.
Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib
Azerbaijan and Algeria discuss trade in oil and petrochemical products
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