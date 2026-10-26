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    Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 15:45
    Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией

    Азербайджан и Алжир обсудили возможности партнерства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и алжирской Sonatrach в сфере торговли нефтью и нефтехимической продукцией.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

    Обсуждения состоялись на встрече министра в Москве с государственным министром Алжира, министром углеводородов Мохамедом Аркабом.

    По информации Минэнерго, стороны также обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, предстоящие заседания Совместной рабочей группы и Совместной комиссии.

    Пярвиз Шахбазов Мохамед Аркаб Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Компания Sonatrach Нефтехимия Поставки нефти Азербайджано-алжирские отношения
    Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib
    Azerbaijan and Algeria discuss trade in oil and petrochemical products
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