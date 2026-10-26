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    Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:35
    Azərbaycan Əlcəzairlə neft-kimya məhsullarının ticarətini müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Əlcəzairinin "Sonatrach" şirkəti arasında neft və neft-kimya məhsullarının ticarəti üzrə tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energatika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəsindəki hesabında bildirib.

    Bununla bağlı müzakirələr Moskvada Əlcəzairin dövlət naziri, karbohidrogenlər naziri Məhəmməd Arkab ilə görüşdə aparılıb.

    Bildirilib ki, enerji əməkdaşlığının inkişafını, Birgə İşçi Qrupun və Birgə Komissiyanın qarşıdakı iclasları da müzakirə edilib.

    Pərviz Şahbazov Məhəmməd Arkab Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией
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