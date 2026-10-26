Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничество

Взаимоотношения Азербайджана и Узбекистана развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

"Ключевую роль в данном процессе играет конструктивный диалог между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отметил он.

Он подчеркнул, что Узбекистан и Азербайджан намерены расширять сотрудничество между академиями наук, университетами, музеями и научно-исследовательскими учреждениями, проводить совместные исследования исторического наследия и реализовывать инициативы по поддержке молодых ученых.

"Уверен, что сегодняшняя конференция придаст новый импульс этому сотрудничеству", - заявил Ашрафханов.

Посол также отметил духовную и культурную близость двух народов, подчеркнув, что их объединяют общая история, единые духовные ценности и братские узы.

"На протяжении веков Великий Шелковый путь связывал земли наших народов, способствуя обмену знаниями, идеями и культурными достижениями. Наследие таких выдающихся ученых и мыслителей, как Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, Низами Гянджеви, Имадеддин Насими и Мухаммед Физули, стало бесценным достоянием мировой цивилизации", - сказал он.