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    Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничество

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:33
    Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничество

    Взаимоотношения Азербайджана и Узбекистана развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

    "Ключевую роль в данном процессе играет конструктивный диалог между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отметил он.

    Он подчеркнул, что Узбекистан и Азербайджан намерены расширять сотрудничество между академиями наук, университетами, музеями и научно-исследовательскими учреждениями, проводить совместные исследования исторического наследия и реализовывать инициативы по поддержке молодых ученых.

    "Уверен, что сегодняшняя конференция придаст новый импульс этому сотрудничеству", - заявил Ашрафханов.

    Посол также отметил духовную и культурную близость двух народов, подчеркнув, что их объединяют общая история, единые духовные ценности и братские узы.

    "На протяжении веков Великий Шелковый путь связывал земли наших народов, способствуя обмену знаниями, идеями и культурными достижениями. Наследие таких выдающихся ученых и мыслителей, как Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, Низами Гянджеви, Имадеддин Насими и Мухаммед Физули, стало бесценным достоянием мировой цивилизации", - сказал он.

    Бахром Ашрафханов Азербайджано-узбекистанские отношения Центр исламской цивилизации Узбекистана
    Bahrom Aşrafxanov: Azərbaycan və Özbəkistan elmi əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
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