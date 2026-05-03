    При стрельбе на юге Лондона пострадали четыре человека

    При стрельбе в районе Брикстон на юге Лондона пострадали четыре человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телекомпанию "Би-би-си".

    Согласно информации, неизвестный сделал несколько выстрелов из движущегося автомобиля. В результате инцидента огнестрельные ранения получили четыре человека, они госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ранения остальных не представляют угрозы для жизни.

    Полиция начала расследование для установления обстоятельств произошедшего.

    Стрельба Огнестрельное ранение Лондон
    Londonda baş verən atışma nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb

