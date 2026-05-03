При стрельбе на юге Лондона пострадали четыре человека
- 03 мая, 2026
- 01:22
При стрельбе в районе Брикстон на юге Лондона пострадали четыре человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телекомпанию "Би-би-си".
Согласно информации, неизвестный сделал несколько выстрелов из движущегося автомобиля. В результате инцидента огнестрельные ранения получили четыре человека, они госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ранения остальных не представляют угрозы для жизни.
Полиция начала расследование для установления обстоятельств произошедшего.
