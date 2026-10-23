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    Пилот Mercedes Кими Антонелли может стать самым молодым чемпионом "Формулы 1"

    Формула 1
    • 23 октября, 2026
    • 03:22
    Пилот Mercedes Кими Антонелли может стать самым молодым чемпионом Формулы 1

    Итальянец Кими Антонелли из команды Mercedes по итогам Гран-при США может стать самым молодым чемпионом в истории автогонок в классе "Формула 1".

    Как сообщает Report, для этого 20-летнему пилоту нужно опередить на 23 очка партнера по команде британца Джорджа Расселла, на 14 очков - его соотечественника Льюиса Хэмилтона из Ferrari, на 6 очков - нидерландца Макса Ферстаппена (Red Bull).

    Сейчас звание удерживает немец Себастьян Феттель, он стал чемпионом в 23 года и 134 дня.

    "Я понимаю, что титул уже близко, - сказал Антонелли изданию RacingNews365. - Я вижу эту возможность, но мне нужно просто продолжать выкладываться по максимуму. Мой настрой не меняется: выходить на трассу, бороться за победу и показывать свой максимум".

    Гоночный уик-энд стартует в пятницу на автодроме "Трасса Америк" в Остине, штат Техас. В пятницу и в ночь на субботу состоятся первая (21:30 по Баку) и вторая (01:00) свободные практики, в субботу и в ночь на воскресенье пройдут третья сессия свободных заездов (21:30) и квалификация (01:00). В понедельник в полночь по бакинскому времени начнется основная гонка.

    Андреа Кими Антонелли Формула 1
    Antonelli ABŞ Qran-prisində "Formula-1" tarixinin ən gənc çempionu ola bilər
    44 filmi
    44 filmi

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