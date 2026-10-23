Трамп применил закон времен Корейской войны для борьбы с ростом цен на топливо

Президент США Дональд Трамп применил закон о производстве продукции военного назначения, принятый во время Корейской войны (1950–1953), для поддержки американской нефтяной отрасли на фоне высоких цен на топливо.

Как передает Report, об этом говорится в меморандуме главы государства, опубликованном Белым домом.

Трамп объявил добычу и переработку нефти, а также связанную с ними деятельность необходимыми для национальной обороны.

"Внутренние мощности по добыче нефти, нефтепереработке и логистике, включая разведку и добычу, транспортные трубопроводы, хранилища и морские терминалы, представляют собой промышленные ресурсы, материалы и критически важные технологические компоненты, имеющие жизненно важное значение для национальной обороны", - отмечается в документе.

Закон позволяет президенту наращивать производство определенных товаров для укрепления национальной безопасности. В рамках этих полномочий Трамп разрешил Пентагону направлять средства на поддержку нефтяной отрасли США, освободив соответствующие меры от обычных ограничений и требований об уведомлении Конгресса.

Военное ведомство сможет закупать необходимую продукцию, предоставлять субсидии, займы и кредитные гарантии, а также финансировать строительство новых предприятий и расширение действующих производств.