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    Трамп применил закон времен Корейской войны для борьбы с ростом цен на топливо

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 03:38
    Трамп применил закон времен Корейской войны для борьбы с ростом цен на топливо

    Президент США Дональд Трамп применил закон о производстве продукции военного назначения, принятый во время Корейской войны (1950–1953), для поддержки американской нефтяной отрасли на фоне высоких цен на топливо.

    Как передает Report, об этом говорится в меморандуме главы государства, опубликованном Белым домом.

    Трамп объявил добычу и переработку нефти, а также связанную с ними деятельность необходимыми для национальной обороны.

    "Внутренние мощности по добыче нефти, нефтепереработке и логистике, включая разведку и добычу, транспортные трубопроводы, хранилища и морские терминалы, представляют собой промышленные ресурсы, материалы и критически важные технологические компоненты, имеющие жизненно важное значение для национальной обороны", - отмечается в документе.

    Закон позволяет президенту наращивать производство определенных товаров для укрепления национальной безопасности. В рамках этих полномочий Трамп разрешил Пентагону направлять средства на поддержку нефтяной отрасли США, освободив соответствующие меры от обычных ограничений и требований об уведомлении Конгресса.

    Военное ведомство сможет закупать необходимую продукцию, предоставлять субсидии, займы и кредитные гарантии, а также финансировать строительство новых предприятий и расширение действующих производств.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
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