Londonda baş verən atışma nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 03 may, 2026
- 01:45
Londonun cənubundakı Brikston ərazisində baş verən atışma zamanı dörd nəfər xəsarət alıb.
Bu barədə "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, naməlum şəxs hərəkətdə olan avtomobildən bir neçə dəfə atəş açıb. Hadisə nəticəsində dörd nəfər odlu silah yarası alıb, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti kritik qiymətləndirilir, digərlərinin yaraları həyat üçün təhlükə yaratmır.
Polis hadisənin detallarını müəyyənləşdirmək üçün araşdırmaya başlayıb.
Son xəbərlər
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31
Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıbRegion
18:23