İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Antonelli "Formula 1" Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub

    Formula 1
    • 03 may, 2026
    • 02:04
    Antonelli Formula 1 Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub

    "Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Kimi Antonelli "Formula 1" sinfində avtoyarışlar üzrə dünya çempionatının dördüncü mərhələsinin - Mayami Qran-prisinin təsnifat mərhələsində qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yürüş Mayami Beynəlxalq Avtodromunda keçirilib.

    Start düzümündə ikinci yeri "Red Bull"un heyətində çıxış edən hollandiyalı Maks Ferstappen tutub, liderlər üçlüyünü isə "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler tamamlayıb.

    Daha əvvəl bu mərhələdəki sprint yarışını "Maklaren"dən olan britaniyalı Lando Norris qazanıb. Sprintin startından əvvəl "Audi" komandasının almaniyalı yarışçısı Niko Hülkenberqin bolidində alışma baş verib və bu səbəbdən o, yürüşü buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Təsnifat mərhələsi zamanı analoji yanğın problemi onun komanda yoldaşı, braziliyalı Qabriel Bortoletonun maşınında da baş verib.

    Əsas yarış mayın 4-nə, start isə Bakı vaxtı ilə 00:00-a planlaşdırılıb.

    Formula 1 Mayami Qran-prisi Andrea Kimi Antonelli
    Пилот "Мерседес" Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами "Формулы 1"
    Antonelli storms to Miami Grand Prix pole ahead of Verstappen and Leclerc

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti