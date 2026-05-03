Pxenyan Vaşinqtonun KXDR-dən gələn kibertəhdid barədə bəyanatlarını böhtan adlandırıb
- 03 may, 2026
- 07:25
Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) ABŞ-nin Pxenyan tərəfindən ehtimal olunan kibertəhdid barədə yaydığı bəyanatları əsassız hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) ölkənin xarici siyasət idarəsinin rəsmi nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Son vaxtlar Birləşmiş Ştatlar öz dövlət strukturları, nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələri və təxribatçı təşkilatları vasitəsilə mövcud olmayan "kibertəhdid" ətrafında ajiotaj yaradır, dünya ictimaiyyətində KXDR haqqında təhrif olunmuş təsəvvür formalaşdırmağa çalışır", - nazirliyin nümayəndəsi qeyd edib.
Şimali Koreyanın diplomatik idarəsi bildirib ki, bu cür bəyanatlar ölkəni nüfuzdan salmaq məqsədi daşıyan düşünülmüş kampaniyadır.
Bundan əlavə, rəsmi vurğulayıb ki, KXDR düşmən mövqeli qüvvələrin qarşıdurma xarakterli hərəkətləri ilə barışmaq niyyətində deyil və milli maraqların, eləcə də öz vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək üçün bütün zəruri addımları atmağa hazırdır.