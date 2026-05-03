Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Пхеньян считает клеветой заявления Вашингтона о киберугрозе со стороны КНДР

    Другие страны
    • 03 мая, 2026
    • 07:23
    Пхеньян считает клеветой заявления Вашингтона о киберугрозе со стороны КНДР

    КНДР считает распространяемые США заявления о предполагаемой киберугрозе со стороны Пхеньяна беспочвенной клеветой.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны.

    "В последнее время Соединенные Штаты через свои государственные структуры, подконтрольные средства массовой информации и провокационные организации раздувают ажиотаж вокруг несуществующей "киберугрозы" с нашей стороны, стремясь сформировать в мировом сообществе искаженное представление о КНДР", - отметил представитель министерства.

    Дипломатическое ведомство Северной Кореи заявило, что подобного рода высказывания представляют собой целенаправленную кампанию по дискредитации страны.

    Кроме того, в министерстве подчеркнули, что КНДР не намерена мириться с конфронтационными действиями враждебно настроенных сил, в том числе в сфере киберпространства, и готова предпринимать все необходимые шаги для обеспечения защиты национальных интересов и прав своих граждан.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Северная Корея Соединенные Штаты Америки (США)
    Pxenyan Vaşinqtonun KXDR-dən gələn kibertəhdid barədə bəyanatlarını böhtan adlandırıb

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей