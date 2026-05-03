Пхеньян считает клеветой заявления Вашингтона о киберугрозе со стороны КНДР

КНДР считает распространяемые США заявления о предполагаемой киберугрозе со стороны Пхеньяна беспочвенной клеветой.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны.

"В последнее время Соединенные Штаты через свои государственные структуры, подконтрольные средства массовой информации и провокационные организации раздувают ажиотаж вокруг несуществующей "киберугрозы" с нашей стороны, стремясь сформировать в мировом сообществе искаженное представление о КНДР", - отметил представитель министерства.

Дипломатическое ведомство Северной Кореи заявило, что подобного рода высказывания представляют собой целенаправленную кампанию по дискредитации страны.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что КНДР не намерена мириться с конфронтационными действиями враждебно настроенных сил, в том числе в сфере киберпространства, и готова предпринимать все необходимые шаги для обеспечения защиты национальных интересов и прав своих граждан.