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    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:06
    Ryanairin rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır

    "Ryanair" qrupunun baş direktoru Maykl O`Liri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır.

    "Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o mətbuat konfransında bildirib.

    Maykl O`Lirinin sözlərinə görə, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması neft qiymətlərinin yüksəlməsinə səbəb olur və aviaşirkətlərin əlavə yanacaq xərclərini sərnişinlərin ödəməsinə gətirib çıxarır:

    "Gələn il aviabiletlərin qiyməti 20 % arta bilər. Bu isə aviaşirkətlərin gəlirliliyinin azalmasına gətirib çıxaracaq, çünki yanacaq rüsumlarının artırılması belə yanacaq xərclərinin artımını kompensasiya etməyəcək".

    Ryanair aviaşirkəti Aviabilet qiymətləri
    Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году
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