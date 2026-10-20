"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
Maliyyə
- 20 oktyabr, 2026
- 14:06
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Ryanair" qrupunun baş direktoru Maykl O`Liri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır.
"Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o mətbuat konfransında bildirib.
Maykl O`Lirinin sözlərinə görə, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması neft qiymətlərinin yüksəlməsinə səbəb olur və aviaşirkətlərin əlavə yanacaq xərclərini sərnişinlərin ödəməsinə gətirib çıxarır:
"Gələn il aviabiletlərin qiyməti 20 % arta bilər. Bu isə aviaşirkətlərin gəlirliliyinin azalmasına gətirib çıxaracaq, çünki yanacaq rüsumlarının artırılması belə yanacaq xərclərinin artımını kompensasiya etməyəcək".
Son xəbərlər
14:38
Bəzi yerlərdə leysan yağacaq, dolu düşəcək - XəbərdarlıqEkologiya
14:37
Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıbQarabağ
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıbFutbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıbHadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırırMaliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçiribDaxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurubHadisə