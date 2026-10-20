Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году

Генеральный директор группы Ryanair Майкл О"Лири прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке сказывается на росте цен на нефть вверх, вынуждая авиакомпании перекладывать дополнительные расходы на топливо на потребителей. В следующем году цены на билеты могут вырасти на 20%. Это приведет к снижению прибыльности авиакомпаний, поскольку даже повышение топливных сборов не компенсирует рост расходов на топливо.

"В течение следующих 12 месяцев мы увидим, я бы сказал, самый значительный в истории Европы рост цен на авиабилеты. Вопрос в том, хватит ли этого повышения, чтобы покрыть резкое увеличение расходов на нефть? Я не думаю, что хватит", – сказал он.

Он отметил, что большинство европейских авиакомпаний, в том числе и Ryanair, в следующем году не будут иметь значительной защиты от роста цен на нефть с помощью финансовых инструментов. Кроме того, предложение на рынке сокращается, поскольку некоторые перевозчики испытывают трудности, а повышение налогов еще больше ухудшает перспективы отрасли.

"В следующем году 85% наших потребностей в топливе не защищены от колебаний цен, и большинство других европейских авиакомпаний находятся в аналогичном положении", – подчеркнул он.