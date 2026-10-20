İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:59
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
    Dmitri Peskov

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşünün keçirilməsi gözlənilir.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzuları xüsusi elçilərin Ukrayna və Avropa tərəfləri ilə təmaslarının yekunları, eləcə də digər vacib məsələlər üzrə mövqe mübadiləsi olmalıdır.

    "Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda görüş təşkil etmək mümkün olacaq və amerikalı nümayəndələr, o cümlədən cənab Uitkoff özlərinin həm ukraynalılar, həm də avropalılarla təmasları barədə Prezident Putinə məlumat verə, eləcə də Vaşinqtonla Moskva arasında bir sıra mühüm mövzular üzrə qarşılıqlı mesajların mübadiləsini davam etdirə biləcəklər", - mətbuat katibi deyib.

    Peskov qeyd edib ki, bu cür görüşlər çox vacib hesab olunur:

    "Onlar hər dəfə vaxtında baş tutur, çox məzmunludur və biz amerikalı müzakirəçilərin vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndiririk".

    Dmitri Peskov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Песков: Рассчитываем на скорую встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    14:02
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
    İKT
    13:59
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti