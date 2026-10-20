Песков: Рассчитываем на скорую встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Россия рассчитывает в ближайшее время провести встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главными темами переговоров должны стать итоги контактов спецпосланников с украинской и европейской сторонами, а также обмен позициями по другим важным вопросам.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал он.

Песков подчеркнул, что подобные встречи представляют особую важность, всегда проходят своевременно и носят глубоко содержательный характер. Он также добавил, что в Москве высоко ценят посреднические усилия американских переговорщиков.