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    Песков: Рассчитываем на скорую встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 13:50
    Песков: Рассчитываем на скорую встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Россия рассчитывает в ближайшее время провести встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, главными темами переговоров должны стать итоги контактов спецпосланников с украинской и европейской сторонами, а также обмен позициями по другим важным вопросам.

    "Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал он.

    Песков подчеркнул, что подобные встречи представляют особую важность, всегда проходят своевременно и носят глубоко содержательный характер. Он также добавил, что в Москве высоко ценят посреднические усилия американских переговорщиков.

    Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Джаред Кушнер Стив Уиткофф
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
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