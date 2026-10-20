İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb

    İKT
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:02
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb

    Azərbaycan və Gürcüstan arasında yerüstü teleradio yayımı və mobil rabitə xidmətləri üzrə radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalanıb.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Radiotezliklər İdarəsinə (DRİ) istinadən xəbər verir ki, imzalanma Şəki şəhərində iki ölkənin Rabitə Administrasiyalarının nümayəndələri arasındakı koordinasiya görüşündə baş tutub.

    Bildirilib ki, digər aidiyyəti qurumlarla yanaşı, DRİ-nin mütəxəssislərinin də iştirak etdikləri görüşdə mobil rabitə şəbəkələrində, televiziya və radio yayımlarında istifadə olunan radiotezliklərin koordinasiyası ilə bağlı texniki məsələlər müzakirə edilib.

    Eyni zamanda sərhədyanı ərazilərdə birgə radiomonitorinq tədbirləri həyata keçirilib. Tərəflər qarşılıqlı fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.

    Radiotezliklərin koordinasiyası Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) Gürcüstan
    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:38
    Bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - Xəbərdarlıq
    Digər
    14:37
    Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıb
    Qarabağ
    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti