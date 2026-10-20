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    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 14:29
    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот

    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот для наземного телерадиовещания и услуг мобильной связи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное управление радиочастотами (ГУР) Азербайджана, подписание документа состоялось на координационном совещании представителей администраций связи двух стран в городе Шеки.

    На встрече с участием специалистов ГУР, а также представителей профильных ведомств, обсуждены технические вопросы, связанные с координацией радиочастот, используемых в сетях мобильной связи и телерадиовещании.

    Также проведены совместные мероприятия по радиомониторингу на приграничных территориях.

    Государственное управление радиочастотами Азербайджано-грузинские отношения
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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