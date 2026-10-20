Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот для наземного телерадиовещания и услуг мобильной связи.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное управление радиочастотами (ГУР) Азербайджана, подписание документа состоялось на координационном совещании представителей администраций связи двух стран в городе Шеки.

На встрече с участием специалистов ГУР, а также представителей профильных ведомств, обсуждены технические вопросы, связанные с координацией радиочастот, используемых в сетях мобильной связи и телерадиовещании.

Также проведены совместные мероприятия по радиомониторингу на приграничных территориях.