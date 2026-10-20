İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub

    Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində ana və övladını avtomobil vurub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Quba yolunun qəsəbə ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, yolu keçmək istəyən ana və övladını "Hyundai Santa Fe" markalı minik maşını vurub. Onlar müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Ceyranbatan
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    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
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