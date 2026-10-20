Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
Hadisə
- 20 oktyabr, 2026
- 14:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində ana və övladını avtomobil vurub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Quba yolunun qəsəbə ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, yolu keçmək istəyən ana və övladını "Hyundai Santa Fe" markalı minik maşını vurub. Onlar müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
14:38
Bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - XəbərdarlıqDigər
14:37
Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıbQarabağ
14:32
Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıbFutbol
14:31
Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
14:22
Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"Futbol
14:14
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıbHadisə
14:06
"Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırırMaliyyə
14:06
Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçiribDaxili siyasət
14:04
Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurubHadisə