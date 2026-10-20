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    "Gəncə" klubunun FIBA Avropa Kubokundakı oyunu təxirə salınıb

    Komanda
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:57
    Gəncə klubunun FIBA Avropa Kubokundakı oyunu təxirə salınıb

    FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə keçirilməsi planlaşdırılan ""Rilski Sportist" (Bolqarıstan) - "Gəncə" oyunu təxirə salınıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oyun səfərlə bağlı yaranmış çətinliklər səbəbindən nəzərdə tutulan vaxtda baş tutmayacaq.

    C qrupunun qarşılaşmasının oktyabrın 21-də Samokov şəhərində təşkili nəzərdə tutulmuşdu.

    Gəncə BK FIBA Avropa Kuboku
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