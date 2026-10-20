"Gəncə" klubunun FIBA Avropa Kubokundakı oyunu təxirə salınıb
Komanda
- 20 oktyabr, 2026
- 13:57
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FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə keçirilməsi planlaşdırılan ""Rilski Sportist" (Bolqarıstan) - "Gəncə" oyunu təxirə salınıb.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oyun səfərlə bağlı yaranmış çətinliklər səbəbindən nəzərdə tutulan vaxtda baş tutmayacaq.
C qrupunun qarşılaşmasının oktyabrın 21-də Samokov şəhərində təşkili nəzərdə tutulmuşdu.
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