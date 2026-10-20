Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
Hadisə
- 20 oktyabr, 2026
- 14:14
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Ukraynanın paytaxtı Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, həmin şəxs 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Şəhriyar Nazim oğludur.
O, oktyabrın 20-də Kiyevin Çaban ərazisinə Rusiya ordusunun dron hücumları zamanı yaralanıb.
Hazırda vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir.
При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
Another Azerbaijani сitizen injured in drone attack on Kyiv
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