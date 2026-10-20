İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb

    Ukraynanın paytaxtı Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, həmin şəxs 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Şəhriyar Nazim oğludur.

    O, oktyabrın 20-də Kiyevin Çaban ərazisinə Rusiya ordusunun dron hücumları zamanı yaralanıb.

    Hazırda vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dron hücumu Azərbaycan vətəndaşı Kiyev
    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
    Another Azerbaijani сitizen injured in drone attack on Kyiv
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:38
    Bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - Xəbərdarlıq
    Digər
    14:37
    Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilanda bizim üçün təsəvvür etmədiyimiz qədər əla şərait yaradılıb
    Qarabağ
    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti