При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
Происшествия
- 20 октября, 2026
- 14:30
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Гражданин Азербайджана ранен в результате атаки российских дронов под Киевом.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 20 октября в ходе удара по поселку Чабаны в Киевской области, пострадал Шахрияр Гусейнов (1994 г.р.).
В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
Another Azerbaijani сitizen injured in drone attack on Kyiv
Последние новости
16:04
Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжениеВнутренняя политика
16:03
Немецкие производители пищевого оборудования проведут в Баку переговоры с азербайджанским бизнесомПромышленность
16:02
Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООНВнутренняя политика
15:53
В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаровВнутренняя политика
15:47
Рубио: США разочарованы отсутствием прогресса по Украине - ОбновленоДругие страны
15:46
Дарманен: Во Франции около 150 человек приговорены к различным тюремным срокамДругие страны
15:42
Фото
Видео
На учениях "Встреча соколов-2026" прошел "День высокопоставленного наблюдателя"Армия
15:27
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу для детейБизнес
15:24
В Индонезии более 300 центров госуслуг работают по модели ASAN xidmətВнутренняя политика