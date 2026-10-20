При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана ранен в результате атаки российских дронов под Киевом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 20 октября в ходе удара по поселку Чабаны в Киевской области, пострадал Шахрияр Гусейнов (1994 г.р.).

В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.