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    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана

    Происшествия
    • 20 октября, 2026
    • 14:30
    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана

    Гражданин Азербайджана ранен в результате атаки российских дронов под Киевом.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 20 октября в ходе удара по поселку Чабаны в Киевской области, пострадал Шахрияр Гусейнов (1994 г.р.).

    В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

    Российско-украинский конфликт
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Another Azerbaijani сitizen injured in drone attack on Kyiv
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