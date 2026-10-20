İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində (BŞİH) paytaxtın bütün xidmət sahələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə qış mövsümünə hazırlıq məsələlərinə həsr olunmuş geniş müşavirə keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BŞİH-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müşavirə zamanı paytaxtda aparılan abadlıq-quruculuq işləri, kommunal xidmətlərin fəaliyyəti, sanitar-təmizlik vəziyyəti və yaşıllaşdırma ilə bağlı cari məsələlər də müzakirə olunub.

    Həmçinin kommunal xidmət sahələrinin rəhbərlərinin qış mövsümünə hazırlıq işlərinin gedişi barədə hesabatları dinlənilib.

    Müşavirənin yekununda görülən işlərin sürətləndirilməsi və qarşıya qoyulan vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Eldar Əzizov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Qışa hazırlıq
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    14:02
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
    İKT
    13:59
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti