İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İordaniya HHQ Suriyada silah və narkotik anbarlarına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 03 may, 2026
    • 05:47
    İordaniya HHQ Suriyada silah və narkotik anbarlarına zərbə endirib

    İordaniya Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) Suriya-İordaniya sərhədi bölgəsində silah və narkotiklərin saxlanıldığı anbarlara zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Petra" agentliyi İordaniya ordusuna istinadən məlumat yayıb.

    "Biz krallığın şimal sərhədində qanunsuz silah və narkotik ticarəti məkanlarına zərbə endirdik. Əməliyyat alverçilərin silah və narkotikləri İordaniya ərazisinə daşıdıqları istehsal obyektlərinə, emalatxanalara və anbarlara yönəlmişdi", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edilib ki, əməliyyatın məqsədi narkotiklərin və silahların İordaniya ərazisinə keçirilməsinin qarşısını almaq olub.

    Hücum nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

    İordaniya-Suriya İordaniya Hərbi Hava Qüvvələri Narkotik satışı
    ВВС Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок в Сирии

    Son xəbərlər

    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    18:23

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti