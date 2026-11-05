Qazaxıstan gələn il BTC ilə neft ixracını 1,7 milyon tona qədər artıracaq
- 05 noyabr, 2026
- 17:26
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Qazaxıstan 2027-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Qazaxıstan"a ölkənin Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.
"2026-cı ilin 10 ayı ərzində ixracın faktiki həcmi 1,32 milyon ton təşkil edib. 2026-cı il üçün proqnozlaşdırılan həcm 1,6 milyon tondur. 2027-ci il üzrə planın 1,7 milyon ton səviyyəsində olması gözlənilir", - qurumdan qeyd edilib.
Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov "Reuters"ə bildirib ki, ölkə BTC sistemi ilə neftin nəqli həcminin artırılması barədə Azərbaycanla danışıqlar aparır və tədarükləri artırmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə, qərar Qazaxıstan neftinin keyfiyyətinin qarışığın tərkibinə təsiri səbəbindən Azərbaycan tərəfindən asılıdır.
O qeyd edib ki, 2026-cı ilin yekunlarına görə, plan 1,5 milyon ton olduğu halda Qazaxıstan neftinin BTC sisteminə tədarük həcmi təqribən 1,6 milyon ton təşkil edəcək. Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan tədarükü 2,2 milyon tona qədər artırmaq istəyir, lakin belə bir qərarın qəbul edilməsi ondan asılı deyil.