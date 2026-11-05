İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qazaxıstan gələn il BTC ilə neft ixracını 1,7 milyon tona qədər artıracaq

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:26
    Qazaxıstan gələn il BTC ilə neft ixracını 1,7 milyon tona qədər artıracaq

    Qazaxıstan 2027-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Qazaxıstan"a ölkənin Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    "2026-cı ilin 10 ayı ərzində ixracın faktiki həcmi 1,32 milyon ton təşkil edib. 2026-cı il üçün proqnozlaşdırılan həcm 1,6 milyon tondur. 2027-ci il üzrə planın 1,7 milyon ton səviyyəsində olması gözlənilir", - qurumdan qeyd edilib.

    Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov "Reuters"ə bildirib ki, ölkə BTC sistemi ilə neftin nəqli həcminin artırılması barədə Azərbaycanla danışıqlar aparır və tədarükləri artırmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə, qərar Qazaxıstan neftinin keyfiyyətinin qarışığın tərkibinə təsiri səbəbindən Azərbaycan tərəfindən asılıdır.

    O qeyd edib ki, 2026-cı ilin yekunlarına görə, plan 1,5 milyon ton olduğu halda Qazaxıstan neftinin BTC sisteminə tədarük həcmi təqribən 1,6 milyon ton təşkil edəcək. Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan tədarükü 2,2 milyon tona qədər artırmaq istəyir, lakin belə bir qərarın qəbul edilməsi ondan asılı deyil.

    Neft ixracı Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri Qazaxıstan
    Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по БТД до 1,7 млн тонн в 2027 году
    Kazakhstan plans to export 1.7 million tons of oil via BTC in 2027
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti