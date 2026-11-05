Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по БТД до 1,7 млн тонн в 2027 году

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 17:04
    Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по БТД до 1,7 млн тонн в 2027 году

    Казахстан планирует в 2027 году экспортировать 1,7 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) .

    Как передает Report, об этом "Интерфакс-Казахстан" сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

    "Фактический объем экспорта за 10 месяцев 2026 года составил 1,32 млн тонн. Прогнозируемый объем на 2026 год - 1,6 млн тонн. План на 2027 год ожидается на уровне 1,7 млн тонн", - отметили в ведомстве.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов со своей стороны сообщил Reuters, что страна ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении объема транспортировки нефти по системе БТД и готова нарастить поставки. По его словам, решение зависит от азербайджанской стороны из-за влияния качества казахстанской нефти на состав смеси.

    Аккенженов сообщил, что по итогам 2026 года объем поставок казахстанской нефти в систему БТД составит около 1,6 млн тонн при плане в 1,5 млн тонн. При этом Казахстан хочет увеличить поставки до 2,2 млн тонн, "однако принятие такого решения не зависит от него".

    Ерлан Аккенженов Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) Азербайджано-казахстанские отношения Казахстан
    Qazaxıstan gələn il BTC ilə neft ixracını 1,7 milyon tona qədər artıracaq
    Kazakhstan plans to export 1.7 million tons of oil via BTC in 2027
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    Лента новостей