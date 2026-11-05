Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по БТД до 1,7 млн тонн в 2027 году

Казахстан планирует в 2027 году экспортировать 1,7 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) .

Как передает Report, об этом "Интерфакс-Казахстан" сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"Фактический объем экспорта за 10 месяцев 2026 года составил 1,32 млн тонн. Прогнозируемый объем на 2026 год - 1,6 млн тонн. План на 2027 год ожидается на уровне 1,7 млн тонн", - отметили в ведомстве.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов со своей стороны сообщил Reuters, что страна ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении объема транспортировки нефти по системе БТД и готова нарастить поставки. По его словам, решение зависит от азербайджанской стороны из-за влияния качества казахстанской нефти на состав смеси.

Аккенженов сообщил, что по итогам 2026 года объем поставок казахстанской нефти в систему БТД составит около 1,6 млн тонн при плане в 1,5 млн тонн. При этом Казахстан хочет увеличить поставки до 2,2 млн тонн, "однако принятие такого решения не зависит от него".