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    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:45
    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma bu gün Çexiya ilə üz-üzə gəlib.

    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bu rəqiblə keçirdiyi ilk görüşdə məğlub olmuşdu - 1:2. Komanda növbəti matçını noyabrın 8-də Bakıda Latviya millisinə qarşı keçirəcək.

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib
    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Futzal üzrə dünya çempionatı Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi
    Foto
    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028
    44 filmi
    44 filmi

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