Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028
Футбол
- 05 ноября, 2026
- 17:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в матче основного раунда отбора на чемпионат мира 2028 года - 2:2.
Как сообщает Report, встреча прошла сегодня в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе.
В первом матче с чехами азербайджанская команда уступила со счетом 1:2. Следующую встречу сборная Азербайджана проведет 8 ноября в Баку против команды Латвии.
Последние новости
09:23
ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной АзииФинансы
09:14
Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррельЭнергетика
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)Финансы
09:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)Финансы
08:39
В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданинПроисшествия
08:22
В США за день казнили трех человекДругие страны
08:14
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:00
Сегодня — День телевидения и радио АзербайджанаМедиа
07:48
Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товарыДругие страны