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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 17:55
    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028

    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в матче основного раунда отбора на чемпионат мира 2028 года - 2:2.

    Как сообщает Report, встреча прошла сегодня в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе.

    В первом матче с чехами азербайджанская команда уступила со счетом 1:2. Следующую встречу сборная Азербайджана проведет 8 ноября в Баку против команды Латвии.

    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028
    Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028
    Сборная Азербайджана по футзалу
    Фото
    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib
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