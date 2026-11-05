Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в отборе на ЧМ-2028

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с Чехией в матче основного раунда отбора на чемпионат мира 2028 года - 2:2.

Как сообщает Report, встреча прошла сегодня в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе.

В первом матче с чехами азербайджанская команда уступила со счетом 1:2. Следующую встречу сборная Азербайджана проведет 8 ноября в Баку против команды Латвии.