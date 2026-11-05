İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "İçərişəhər" stansiyasında "Zəfər arzuları" sosial aksiya təşkil edilib

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:57
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi noyabrın 5-də "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə metronun "İçərişəhər" stansiyasında şanlı Qələbəyə həsr olunmuş "Zəfər arzuları" adlı sosial aksiya təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aksiya iştirakçılarına kiçik ölçülü standart kağız parçalarına ürək sözlərini yazıb, mərkəzdə quraşdırılmış iri lövhədəki yumruq təsvirinin üzərinə yapışdırmaq təklif olunub.

    Sosial aksiyanın keçirilməsində məqsəd Zəfərin qazanılmasında mühüm amillərdən olan birliyi və həmrəyliyi bir daha nümayiş etdirmək, xalqa qürur və qələbə sevinci yaşadan Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, qəhrəman Azərbaycan Ordusuna, müharibə veteranlarına minnətdarlığı çatdırmaq, şəhidlərin ruhuna ehtiramı bildirməkdir.

    Aksiyada ziyalılar, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, ictimai fəallar, turistlər və vətəndaşlar iştirak ediblər.

    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    İçərişəhər stansiyasında Zəfər arzuları sosial aksiya təşkil edilib
    Bakı Metropoliteni QSC Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Zəfərə gedən yol İçərişəhər stansiyası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti