    ВВС Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок в Сирии

    Иорданские королевские военно-воздушные силы (ВВС) ударили по складам, где хранились оружие и наркотики, в районе сирийско-иорданской границы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на иорданскую армию.

    "Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что целью операции было не допустить попадания наркотиков и оружия на территорию Иордании.

    Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

