ВВС Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок в Сирии
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 05:45
Иорданские королевские военно-воздушные силы (ВВС) ударили по складам, где хранились оружие и наркотики, в районе сирийско-иорданской границы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на иорданскую армию.
"Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью операции было не допустить попадания наркотиков и оружия на территорию Иордании.
Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.
Последние новости
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28
При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 раненыДругие страны
19:07