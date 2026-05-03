ВВС Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок в Сирии

Иорданские королевские военно-воздушные силы (ВВС) ударили по складам, где хранились оружие и наркотики, в районе сирийско-иорданской границы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на иорданскую армию.

"Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью операции было не допустить попадания наркотиков и оружия на территорию Иордании.

Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.