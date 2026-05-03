İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Almaniyadan 5 min hərbçinin çıxarılması məsələsini şərh edib

    Digər ölkələr
    • 03 may, 2026
    • 04:43
    Tramp Almaniyadan 5 min hərbçinin çıxarılması məsələsini şərh edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Almaniya ərazisində dislokasiya olunmuş Amerika hərbi kontengentinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması planları barədə danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri hərbçilərin çıxarılmasını Florida ştatının Vest Palm-Biç şəhərində jurnalistlərlə söhbətində şərh edib.

    "Biz əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa hazırlaşırıq. 5 min hərbçidən daha çoxunu ixtisar edirik", - Tramp deyib.

    Daha əvvəl Pentaqondan bildirilmişdi ki, ABŞ növbəti 6-12 ay ərzində Almaniyadan 5 min Amerika hərbi qulluqçusunu çıxaracaq.

    Bununla belə, Almaniyada əvvəlki kimi 30 mindən çox əsgər qalacaq - yerləşdirilmiş Amerika hərbçilərinin sayına görə bu ölkə dünyada yalnız təxminən 50-55 min hərbi qulluqçunun dislokasiya olunduğu Yaponiyadan geri qalaraq ikinci yeri tutur.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) ABŞ Silahlı Qüvvələri Almaniya
    Трамп прокомментировал вывод 5 тыс. американских военных из ФРГ
    US to reduce troops stationed abroad by more than 5,000 — Trump

    Son xəbərlər

    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    18:23

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti