Mayami Qran-prisinin startı pis hava şəraitinə görə başqa vaxta keçirilib
- 03 may, 2026
- 11:17
"Formula-1" maşınları sinfində avtoyarış üzrə dünya çempionatının dördüncü mərhələsi - Mayami Qran-prisində yarışın startı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən başqa vaxta keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yarış Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. İlkin olaraq start üç saat sonraya planlaşdırılırdı.
"Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası, "Formula-1" və Mayamidəki yarışın təşkilatçısı arasında aparılan müzakirələrdən sonra, günün ikinci yarısında, yarışın ilkin planlaşdırılan başlama vaxtına gözlənilən hava proqnozuna görə start saatını dəyişdirmək qərarı qəbul edilib", - məlumatda bildirilir.
Mətbuat xidmətindən qeyd edilib ki, qərar yarışın keçirilməsinə mümkün maneələri minimuma endirmək və pilotların, komandaların və azarkeşlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə qəbul olunub.