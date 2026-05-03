Mayami Qran-prisinin startı pis hava şəraitinə görə başqa vaxta keçirilib

    "Formula-1" maşınları sinfində avtoyarış üzrə dünya çempionatının dördüncü mərhələsi - Mayami Qran-prisində yarışın startı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən başqa vaxta keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yarış Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. İlkin olaraq start üç saat sonraya planlaşdırılırdı.

    "Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası, "Formula-1" və Mayamidəki yarışın təşkilatçısı arasında aparılan müzakirələrdən sonra, günün ikinci yarısında, yarışın ilkin planlaşdırılan başlama vaxtına gözlənilən hava proqnozuna görə start saatını dəyişdirmək qərarı qəbul edilib", - məlumatda bildirilir.

    Mətbuat xidmətindən qeyd edilib ki, qərar yarışın keçirilməsinə mümkün maneələri minimuma endirmək və pilotların, komandaların və azarkeşlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə qəbul olunub.

