Старт Гран-при Майами перенесли из-за плохой погоды

Старт гонки на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Майами перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Гонка начнется в 21:00 по бакинскому времени. Изначально старт был запланирован на три часа позже.

"После обсуждений между Международной автомобильной федерацией, "Формулой-1" и организатором гонки в Майами было принято решение перенести начало из-за прогноза погоды, который, как ожидается, принесет более сильные дожди во второй половине дня, ближе к первоначально запланированному времени начала гонки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение принято для минимизации возможных помех проведению гонки и обеспечения безопасности пилотов, команд, персонала и болельщиков.