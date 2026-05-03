Старт Гран-при Майами перенесли из-за плохой погоды

    • 03 мая, 2026
    Старт гонки на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Майами перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба соревнований.

    Гонка начнется в 21:00 по бакинскому времени. Изначально старт был запланирован на три часа позже.

    "После обсуждений между Международной автомобильной федерацией, "Формулой-1" и организатором гонки в Майами было принято решение перенести начало из-за прогноза погоды, который, как ожидается, принесет более сильные дожди во второй половине дня, ближе к первоначально запланированному времени начала гонки", - говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что решение принято для минимизации возможных помех проведению гонки и обеспечения безопасности пилотов, команд, персонала и болельщиков.

