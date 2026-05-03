"Bakı Marafonu 2026" start götürüb
Fərdi
- 03 may, 2026
- 10:25
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən "Bakı Marafonu 2026"ya start verilib.
"Report"un xəbərinə görə, "Küləyə qalib gəl" şüarı ilə keçirilən yarış üçün 25 min iştirakçı qeydiyyatdan keçib.
Marafonda Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkə təmsilçiləri də qələbə uğrunda yarışır.
Sayca doqquzuncu dəfə keçirilən "Bakı Marafonu" ilk dəfə 42 kilometr tam məsafədə təşkil olunur. Yarış Dövlət Bayrağı Meydanından start götürüb və iştirakçılar müəyyən edilmiş marşrut üzrə "Sea Breeze" ərazisində finiş xəttinə çatacaqlar.
Son xəbərlər
20:12
Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olubFərdi
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31