В Баку стартовал "Бакинский марафон - 2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, для участия в забеге, проходящем под девизом "Победи ветер", зарегистрировались 25 тыс. человек.

Наряду с гражданами Азербайджана за победу также борются представители США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Девятый по счету "Бакинский марафон" впервые проходит на полной дистанции 42 км.

Забег стартовал с Площади Государственного флага, а участники финишируют по установленному маршруту на территории Sea Breeze.