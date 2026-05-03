    В Баку стартовал Бакинский марафон - 2026

    В Баку стартовал "Бакинский марафон - 2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

    Как передает Report, для участия в забеге, проходящем под девизом "Победи ветер", зарегистрировались 25 тыс. человек.

    Наряду с гражданами Азербайджана за победу также борются представители США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

    Девятый по счету "Бакинский марафон" впервые проходит на полной дистанции 42 км.

    Забег стартовал с Площади Государственного флага, а участники финишируют по установленному маршруту на территории Sea Breeze.

    "Bakı Marafonu 2026" start götürüb
    Baku Marathon 2026 kicks off

