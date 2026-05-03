İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzzada əməliyyatların bərpasını müzakirə edəcək
- 03 may, 2026
- 09:58
Baş nazir Binyamin Netanyahunun rəhbərlik etdiyi İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti bazar günü Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların mümkün bərpasını nəzərdən keçirmək üçün iclas keçirəcək.
"Report"un İsrailin "Kan" telekanalına istinadən məlumatına görə, müzakirələr HƏMAS-ın tərksilah edilməsi və anklavın silahsızlaşdırılması ilə bağlı danışıqlarda çıxılmaz vəziyyətin yaranması fonunda keçiriləcək.
"HƏMAS tərksilah müqavilələrini yerinə yetirmir. Biz vasitəçilərlə əlaqə saxlayırıq", - İsrail rəsmisi telekanala bildirib.
"Sülh Şurası"nın yüksək vəzifəli rəsmisi Nikolay Mladenov bir neçə həftədir ki, Fələstin HƏMAS hərəkatının rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələr aparır və ötən ayın əvvəlində hərəkatın şuranın bütün silahlarını tədricən təhvil vermək təklifini qəbul etməsi üçün 11 apreli son tarix kimi müəyyən edib.
Ayrı-ayrı detalları mətbuata sızdırılan plana əsasən, proses səkkiz ay müddətinə nəzərdə tutulub və birinci mərhələdə HƏMAS-ın 90 gün ərzində ağır silah və tunel infrastrukturu sxemlərinin ötürülməsini nəzərdə tutur.
Bu arada, "Times of Israel" qəzetinin istinad etdiyi mənbələrə görə, HƏMAS silah arsenalının tamamilə təhvil verilməsi tələblərini rədd edib.
Fələstin hərəkatı əks şərt irəli sürüb və İsraildən oktyabrda əldə edilən atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsi üzrə öhdəliklərini pozmağı dayandırmasını tələb edib. HƏMAS İsrailin nəzarəti altında olan Qəzza zolağının şərqini genişləndirməsindən, anklavın qərb hissəsindəki yaraqlılara hücumlarından və razılaşdırılmış səviyyədən aşağı düşən gündəlik humanitar yardım çatdırılmasının həcmindən narazılığını bildirib.
"The Times of Israel" qəzetinin məlumatına görə, Təhlükəsizlik Kabinetinin iclasında İran məsələsinin də müzakirəsi planlaşdırılır.